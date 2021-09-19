Врачи бакинской больницы выдавали поддельные COVID-паспорта

Прокуратурой Сабунчинского района на основании поступившей информации о нарушениях в процессе вакцинации против COVID-19 в объединенной городской больнице №7, расположенной в поселке Маштага Сабунчинского района, было проведено расследование.

Как сообщили в районной прокуратуре, в ходе расследования было установлено, что должностные лица указанной больницы, злоупотребляя своими полномочиями, делая соответствующие записи в официальных документах о вакцинации нескольких лиц, поместили эти данные в электронную базу данных. Возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог).