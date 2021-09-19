Скандал с подлодками: Евросоюз может пересмотреть партнерство с США
Евросоюз может пересмотреть партнерские отношения с США на фоне ухудшения трансатлантических связей, сказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью газете Financial Times.
"В Европе, конечно, есть усиливающееся ощущение, что в наших трансатлантических отношениях что-то сломлено. Это правда, что мы слышим некоторые мнения, согласно которым, возможно, после произошедшего за последние два месяца может быть хорошей идеей пересмотреть все, что мы делаем, в том числе наше партнерство", - сказал Бретон, его слова приводит ТАСС.
Комментарии Бретона прозвучали после того, как Франция попыталась надавить на Брюссель с целью переноса заседания Совета ЕС - США по торговле и технологиям, которое должно состояться в Питтсбурге в этом месяце, поскольку Париж разгневан сделкой Вашингтона с Австралией по подводным лодкам, отмечает издание.
Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения австралийская сторона, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных субмарин, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем.