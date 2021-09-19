Скандал с подлодками: Евросоюз может пересмотреть партнерство с США

Евросоюз может пересмотреть партнерские отношения с США на фоне ухудшения трансатлантических связей, сказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью газете Financial Times.

"В Европе, конечно, есть усиливающееся ощущение, что в наших трансатлантических отношениях что-то сломлено. Это правда, что мы слышим некоторые мнения, согласно которым, возможно, после произошедшего за последние два месяца может быть хорошей идеей пересмотреть все, что мы делаем, в том числе наше партнерство", - сказал Бретон, его слова приводит ТАСС.