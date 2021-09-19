Международная экоакция «Защитим Каспийское море!» фото
Министерство экологии и природных ресурсов, компания Coca-Cola и организация «Волонтёры ASAN» в рамках Международного дня очистки побережья провели акцию по очистке пляжей Баку под лозунгом «Защитим Каспийское море».
ASAN xidmət, программа Yaşıl ASAN Школы волонтеров ASAN, Bakcell, PASHA Bank, Carlsberg Azerbaijan, AzEcol выступили в качестве партнёров мероприятия. Среди организаций, поддержавших акцию - Посольство США в Азербайджане, Государственное рекламное агентство Азербайджанской Республики, Союз волонтёрских организаций Азербайджана, Университет ADA, AFFA, Азербайджанская федерация велосипедного спорта, Агентство развития СМИ и Бакинское транспортное агентство.
В этом году акция, в которой приняли участие более 1000 волонтёров, способствовала очистке прибрежных зон каспийских пляжей в Бильгя, Пиршаги, Горадиле, Новханы и Джорате.
В акции, нацеленной на улучшение экологической ситуации в стране, просвещение населения и продвижение принципов ответственного отношения к окружающей среде, было собрано в целом 6.5 тонны отходов с 25 гектаров земли.
Принявший участие в акции министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев отметил важность охраны водных объектов для экологического здоровья страны в целом: «Радует такой массовый интерес к очистке пляжей от мусора. Однако нашим гражданам следует избегать загрязнения прибрежных территорий, особенно в летние месяцы. Отдыхая, мы не должны забывать о своей ответственности и считать своим долгом проявление бережного и чуткого отношения к окружающей среде».
Генеральный директор одного из основных организаторов акции по очистке - компании Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC Рена Мамедова рассказала о заинтересованности волонтёров в акции: «Компания Coca-Cola с самого начала своей деятельности реализует различные экологические проекты, направленные на защиту окружающей среды в Азербайджане. Мы гордимся тем, что являемся организаторами акции «Защитим Каспийское море!». Отрадно, что количество участников акции растёт с каждым годом, а наряду с государственными учреждениями и компаниями к акции по очистке присоединяются семьи бакинцев».
Председатель организации «Волонтеры ASAN» Эмилия Байрамова заявила: «Сегодня при активном участии более тысячи волонтёров от мусора были очищены пляжные зоны на обширной территории. Мы достигли поставленной цели. Интерес волонтёров к этому международному мероприятию свидетельствует о наличии социальной ответственности молодежи за окружающую среду».
Заместитель посла США в Азербайджане Майкл Дикерсон рассказал о наносимом природе ущербе и путях решения этой проблемы: «Ежегодно около восьми миллионов тонн пластиковых отходов сбрасывается в водосборные бассейны планеты. Посольство США, моя семья и я рады быть здесь сегодня, чтобы помочь вам в очистке пляжных зон от пластика и участвовать в защите наших с вами общих территорий природы. Как сказал президент Байден, мы должны спешить на защиту природы и не забывать об экономических выгодах от более мощных мер в сфере климата. Мы должны работать все вместе для достижения наших целей в области климата и усиления защиты окружающей среды по всему миру».