В этом году акция, в которой приняли участие более 1000 волонтёров, способствовала очистке прибрежных зон каспийских пляжей в Бильгя, Пиршаги, Горадиле, Новханы и Джорате.

В акции, нацеленной на улучшение экологической ситуации в стране, просвещение населения и продвижение принципов ответственного отношения к окружающей среде, было собрано в целом 6.5 тонны отходов с 25 гектаров земли.

Принявший участие в акции министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев отметил важность охраны водных объектов для экологического здоровья страны в целом: «Радует такой массовый интерес к очистке пляжей от мусора. Однако нашим гражданам следует избегать загрязнения прибрежных территорий, особенно в летние месяцы. Отдыхая, мы не должны забывать о своей ответственности и считать своим долгом проявление бережного и чуткого отношения к окружающей среде».

Генеральный директор одного из основных организаторов акции по очистке - компании Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC Рена Мамедова рассказала о заинтересованности волонтёров в акции: «Компания Coca-Cola с самого начала своей деятельности реализует различные экологические проекты, направленные на защиту окружающей среды в Азербайджане. Мы гордимся тем, что являемся организаторами акции «Защитим Каспийское море!». Отрадно, что количество участников акции растёт с каждым годом, а наряду с государственными учреждениями и компаниями к акции по очистке присоединяются семьи бакинцев».

Председатель организации «Волонтеры ASAN» Эмилия Байрамова заявила: «Сегодня при активном участии более тысячи волонтёров от мусора были очищены пляжные зоны на обширной территории. Мы достигли поставленной цели. Интерес волонтёров к этому международному мероприятию свидетельствует о наличии социальной ответственности молодежи за окружающую среду».

Заместитель посла США в Азербайджане Майкл Дикерсон рассказал о наносимом природе ущербе и путях решения этой проблемы: «Ежегодно около восьми миллионов тонн пластиковых отходов сбрасывается в водосборные бассейны планеты. Посольство США, моя семья и я рады быть здесь сегодня, чтобы помочь вам в очистке пляжных зон от пластика и участвовать в защите наших с вами общих территорий природы. Как сказал президент Байден, мы должны спешить на защиту природы и не забывать об экономических выгодах от более мощных мер в сфере климата. Мы должны работать все вместе для достижения наших целей в области климата и усиления защиты окружающей среды по всему миру».