ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения

В поддержку успешной программы самозанятости ТуранБанк продолжает предоставлять бесплатные средства и оборудование безработным, малообеспеченным семьям и вынужденным переселенцам с особыми потребностями в социальной защите.

Так, Дунья Гусейнова, Интизар Тагиева, Худаванд Мустафаев, Руслан Аббаслы, Муров Шабанов, Али Гулиев из Тертерского района и Рахиль Ахмедзаде из Агдамского района были обеспечены домашними животными и кормами для организации животноводческих ферм.

ТуранБанк в связи с призывом от 11 марта 2020 года президента страны к азербайджанским банкам об оказании поддержки программе самозанятости уязвимых групп населения активно реализует мероприятия в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана.