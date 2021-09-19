МВД предупреждает водителей такси

С 1 октября в Азербайджане начнутся рейды по проверке наличия у водителей такси COVID-паспортов, сообщает МВД.

Согласно информации, в отношении водителей такси, не прошедших полной вакцинации от коронавируса, будут приняты соответствующие меры.

По словам начальника отдела по связям с общественностью МВД майора полиции Эльшада Гаджиева, к сферам услуг, от работников которых требуется наличие COVID-паспорта и сертификата иммунитета, относятся грузо- и пассажироперевозки: «Это отражено в постановлении Кабмина за №229 от 26 июля 2021 года».

Граждане, занимающиеся грузо- и пассажироперевозками, в том числе оказывающие услуги такси, с 1 сентября должны иметь документ о получении первой дозы вакцины от коронавируса, а с 1 октября - о получении второй дозы или сертификат иммунитета. «Проверка сотрудниками полиции этих документов у граждан, занимающихся грузо- и пассажироперевозками, абсолютно законна», - указывает Э.Гаджиев.