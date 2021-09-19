Казахстан возобновит авиасообщение с Азербайджаном

Казахстан возобновит авиасообщение и увеличит число рейсов с 16 странами, в том числе с Азербайджаном, сообщила Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

В этот список вошли Азербайджан, РФ, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Германия, Мальдивы, Корея, Польша, Венгрия, Италия, Чехия, Шри-Ланка, Китай, Саудовская Аравия, Кувейт.

Также правительство Казахстана приняло решение возобновить безвизовый режим для въезда в РК с 30 иностранными государствами с благоприятной эпидемиологической ситуацией и высоким уровнем вакцинации населения.