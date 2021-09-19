Патрушев заявил, что десяткам миллионов человек угрожает опасность от США

Биологические лаборатории, создаваемые США по всему миру, несут угрозу здоровью десятков миллионов человек, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Запад печется о правах человека, на самом деле нарушает их в массовом порядке. Те же создаваемые Вашингтоном по всему миру биологические лаборатории создают угрозу здоровью десятков миллионов человек, тем самым нарушая их права", - сказал Патрушев.

Он напомнил, что к правам человека относятся свобода, защита жизни и здоровья, равенство перед законом и судом, достоинство личности и многое другое: "В самих США преследуется инакомыслие, многие люди лишены возможности получать нормальную медицинскую помощь, представители далеко не всех рас и национальностей могут рассчитывать на справедливые решения судей и полиции".