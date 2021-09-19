Как сообщает «Туран», Центр по проведению аукционов Государственной службы по вопросам имущества (ГСВИ - организатор аукциона) обнародовал результат аукциона . При этом имена победителей не раскрываются.

В ГАИРМС сказали Turan, что это связано с тем, что «в некоторых случаях инвесторы не желают появления в СМИ их имен».

Процесс передачи права недропользования путем открытых аукционов стартовал с апреля этого года. Цель – придать прозрачность и искоренить субъективность во взаимоотношениях чиновник - предприниматель по долгосрочной аренде месторождений нерудных минеральных ресурсов. Первоначально ГАИРМС и ГСВИ раскрывали имена победителей. Последние несколько раз аукционы завершаются без обнародования имен победителей.

Площадь месторождения «Бумчай» составляет 15 га и разбита на четыре части. Его запасы оцениваются в 450 тыс. кубических метров песка и гравия. Инвестор или группа инвесторов получили право на использование недр сроком на 25 лет по стартовой стоимости – всего 45 тысяч манатов.