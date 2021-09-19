Песчано-гравийное месторождение передано неизвестным инвесторам нарушена прозрачность
Государственное агентство по использованию ресурсов минерального сырья (ГАИРМС) продало 20 сентября посредством аукциона право на эксплуатацию песчано-гравийного месторождения «Бумчай» в Габалинском районе.
Как сообщает «Туран», Центр по проведению аукционов Государственной службы по вопросам имущества (ГСВИ - организатор аукциона) обнародовал результат аукциона. При этом имена победителей не раскрываются.
В ГАИРМС сказали Turan, что это связано с тем, что «в некоторых случаях инвесторы не желают появления в СМИ их имен».
Процесс передачи права недропользования путем открытых аукционов стартовал с апреля этого года. Цель – придать прозрачность и искоренить субъективность во взаимоотношениях чиновник - предприниматель по долгосрочной аренде месторождений нерудных минеральных ресурсов. Первоначально ГАИРМС и ГСВИ раскрывали имена победителей. Последние несколько раз аукционы завершаются без обнародования имен победителей.
Площадь месторождения «Бумчай» составляет 15 га и разбита на четыре части. Его запасы оцениваются в 450 тыс. кубических метров песка и гравия. Инвестор или группа инвесторов получили право на использование недр сроком на 25 лет по стартовой стоимости – всего 45 тысяч манатов.