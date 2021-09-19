США уходят и из Ирака: «Больше не нужны иностранные силы»

До конца сентября несколько подразделений международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, покинут территорию Ирака, сообщил представитель объединенного командования армии Ирака генерал-майор Тахсин аль-Хафаджи.

"Три подразделения международной коалиции покинут Ирак в конце сентября", - отметил аль-Хафаджи, слова которого привел иракский телеканал Rudaw. При этом генерал-майор указал, что "Ираку больше не нужны иностранные боевые силы на своей территории".

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории государства всех иностранных сил. 26 июля американский президент Джо Байден заявил, что боевая миссия США в Ираке завершится к концу года, однако сотрудничество двух стран в сфере борьбы с терроризмом будет продолжено.