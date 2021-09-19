Новые тезисы Николая Патрушева: Россия идет на новую конфронтацию с США

"Ради воплощения в жизнь очередной авантюры Белого дома, в угоду усилению контроля над таким перспективным регионом, каким сегодня является АТР, под удар ставится вся архитектура безопасности в Азии, создаются предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) и других региональных объединений", - заявил он.

«Соединенные Штаты готовы поставить под удар всю архитектуру безопасности в Азии ради своего желания установить больший контроль над перспективным Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР)».

Патрушев напомнил о том, как недавно в регионе оформился еще один военный блок - между США, Великобританией и Австралией, что связано с передачей Канберре технологий строительства атомных субмарин (AUKUS). Этот блок нацелен на проведение антироссийской и антикитайской политики. "Характерно, что при его создании американцы еще и своих французских партнеров выдавили, перехватив выгодную сделку по строительству атомных субмарин для Канберры. Видимо, "атлантическая солидарность" тоже имеет свою цену. Думаю, в Париже сейчас многие вспоминают историю с "Мистралями" (секретарь Совбеза России напоминает историю с сорванной под давлением Запада сделкой по продаже России десантных кораблей-вертолетоносцев «Мистраль»)", - констатировал он.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что некоторые японские политики тоже "слепо следуют американским указаниям и охотно втягиваются в антикитайские и антироссийские схемы, вроде индо-тихоокеанских форматов", а также "пытаются ворошить прошлое и предъявлять какие-то старые счета России". Он пояснил, что имеет в виду объединение QUAD, в которое входят США, Индия, Австралия и Япония.

"Речь идет фактически о новом военно-политическом блоке с выраженным проамериканским характером. По сути, QUAD - это прообраз азиатского аналога НАТО. Вашингтон будет пытаться втянуть в эту организацию и другие страны, главным образом для проведения антикитайской и антироссийской политики", - подчеркнул Патрушев.

США со своими союзниками сейчас ведут себя по отношению к другим государствам так, как все разрушающиеся империи.

Он прокомментировал недавнюю речь Джо Байдена в связи с выводом войск из Афганистана, в которой президент США заявил, что эра силовой перестройки суверенных государств заканчивается.

"Очередное громкое откровение Белого дома – всего лишь слова, произнесенные скорее от безысходности. Власти США и западных государств в целом осознают, что их возможности влиять на глобальную обстановку и поддерживать свою гегемонию снижаются с каждым годом. Внутренние проблемы на Западе стремительно накапливаются и уже близки к критической массе. Это было особенно хорошо видно в США в минувшем году на примере штурма Капитолия и инспирированных изнутри расовых протестов, переросших в настоящие уличные бои", - сказал Патрушев.

Потратив триллионы долларов на военные операции, США и их союзники всюду оставляли за собой хаос и разрушения, добавил секретарь Совбеза РФ.

"Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, теперь Украина, а еще ранее Югославия, десятки азиатских, африканских, латиноамериканских государств – все это примеры разрушительной американской стратегии глобального доминирования", - сказал Патрушев.

Там же, где Вашингтон не может достичь своих целей открытой военной интервенцией, он агрессивно вмешивается во внутренние дела суверенных государств, отметил он.

"Неугодные страны Вашингтон пытается изолировать от внешнего мира, отрезать даже от поставок им элементарных средств выживания. Посмотрите на Венесуэлу или, например, на Кубу, где этим летом обострилась обстановка. Из Москвы в Гавану практически немедленно полетели самолеты с продовольствием, лекарствами, медицинской техникой. Из Вашингтона же в адрес кубинцев полетели призывы выходить на улицы и свергать законное правительство. Это и есть демократия по-американски", - добавил секретарь СБ.

"Зато в каждом очередном своем законопроекте Вашингтон цинично называет Россию, Китай, Иран и ряд других государств "плохими" странами, нарушителями порядка, реваншистами, злонамеренными игроками", - напомнил Патрушев.

"Именно США являются основными зачинщиками беспорядка в мире. Причем от каждого очередного геополитического эксперимента Вашингтона страдает не только отдельно взятое государство и его народ, но запускается цепная реакция, дестабилизирующая целые регионы, в том числе сам Запад", - считает Патрушев.

"Полагаю, что США и их союзники должны нести ответственность за разрушение экономик суверенных государств, обострение межэтнических и политических проблем, за активизацию террористических, экстремистских и других угроз. В том числе обеспечить компенсации, которые значительно превосходят многотриллионные суммы, потраченные ими на подрыв стабильности по всему миру", - добавил секретарь Совбеза.

Секретарь Совбеза убежден, что США и их союзники должны нести ответственность за разрушение экономик суверенных государств и обострение межэтнических и политических проблем, а также за активизацию террористических, экстремистских и других угроз.