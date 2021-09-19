Эрдоган встретился с американскими бизнесменами и призвал их занять твердую позицию

«Турция и США - два мощных стратегических партнера и союзники на протяжении 70 лет. Это сотрудничество, основанное на особом и крепком фундаменте, годами вносит вклад в мир, стабильность и безопасность широкой географии. Недавние критические события еще раз продемонстрировали важность и ценность стратегического партнерства между нашими странами», - заявил Эрдоган на встрече с представителями деловых кругов США в Нью-Йорке, передает Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что бизнесмены в США займут твердую позицию против злонамеренных действий, далеких от юридических и исторических реалий.

Турецкий лидер подчеркнул, что между Турцией и США существуют большие возможности для сотрудничества не только в торгово-экономической сфере, но и в широком диапазоне от безопасности до терроризма, от обороны до инвестиций.

Президент Эрдоган также отметил, что объем двусторонней торговли между Турцией и США увеличился до 21 млрд долларов в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса. По его словам, США третьи в списке основных стран-импортеров товаров из Турции. Глава турецкого государства добавил, что, согласно прогнозам, объем товарооборота между двумя странами достигнет 25 млрд долларов к концу года.

Эрдоган указал и на то, что показателем роста экономики в 1,8 процента Турция в прошлом году заняла второе место в «Большой двадцатке» (G-20), а также стала одной из стран, продемонстрировавших наибольшее увеличение промышленного производства в G-20.

По словам Эрдогана, одним из способов укрепления экономической и торговой солидарности является диверсификация сфер сотрудничества. «В этом плане энергетическая сфера открывает серьезные возможности для обеих стран. Наше сотрудничество с США в области энергетики, в частности в секторе СПГ, продолжает расширяться. Я верю, что в ближайшее время мы сумеем еще более развить сотрудничество в этой области», - отметил турецкий лидер.

Также он сказал, что бизнесмены являются послами дружбы и партнерства между двумя странами: «Ваша решительная поддержка внесет большой вклад в реализацию истинного потенциала экономического и торгового партнерства между Турцией и США. Мы должны расширять взаимный диалог и сотрудничество, чтобы использовать этот выгодный потенциал в будущем».

Эрдоган выразил надежду, что именно бизнесмены выступят перед американскими властями с инициативой по устранению барьеров в двусторонней торговле: «Знаю, что вы очень хорошо понимаете реальную цель и опасность необоснованных клеветнических кампаний некоторых кругов, единственной задачей которых является отравление турецко-американских отношений. И я верю, что вы займете твердую позицию против злонамеренных действий, далеких от юридических и исторических реалий».