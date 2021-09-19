Контингент российских миротворческих сил провел тренировку по эвакуации условно пострадавшего в горах Карабаха. Согласно данным, опубликованным на сайте Минобороны РФ, тренировки прошли в аэропорту Ходжалы с использованием вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор», при участии летчиков армейской авиации, военнослужащих и специалистов медицинского отряда специального назначения российского миротворческого контингента.

Следует отметить, что проведенная тренировка грубо нарушает пункт Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года о перечне военной техники, которая может быть использована на территории Карабаха. Среди военной техники на расквартированной миротворцами территории транспортно-штурмовые вертолёты не указаны.