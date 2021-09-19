Россия заявила о диаметральном расхождении с Турцией

Кремль сожалеет в связи с непризнанием Турцией итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция республики по полуострову изменится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не приемлем такие заявления и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам, - сказал Песков. - Тема Крыма - это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся. Мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию...", передает ТАСС.

Песков добавил, что Турция является партнером России, и "наличие существенных вопросов, по которым имеются разногласия, не является и не должно являться препятствием для развития всего комплекса двусторонних отношений и взаимодействия в целом ряде региональных вопросов".

Он подчеркнул, что "взаимодействие должно продолжаться, и оно в интересах прежде всего российской стороны, а также в интересах турецкой стороны". "Что касается точек разногласий, то по этим точкам мы будем продолжать работать с турецкой стороной, разъясняя нашу позицию и рассчитывая на то, что рано или поздно нам удастся сблизить позиции", - заключил представитель Кремля.

Ранее на сайте МИД Турции появилось заявление официального представителя МИД Танжу Бильгича, в котором говорится, что результаты выборов в Госдуму, состоявшиеся 17-19 сентября, применительно к Крыму "не имеют юридической силы для Турции".