Эрдоган и Джонсон 40 минут говорили за закрытыми дверями
В Нью-Йорке состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Anadolu сообщает, что встреча проходила за закрытыми дверями и продолжалась 40 минут. Темы обсуждений не разглашаются.
С турецкой стороны на встрече присутствовали глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Мехмет Муш и зампред правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым.
Напомним, президент Турции прибыл в США для участия в работе 76-й сессии ГА ООН.