Европейский суд признал Россию ответственной за отравление Александра Литвиненко

Европейский суд по правам человека признал ответственность российских властей за отравление в Великобритании бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Его вдове ЕСПЧ присудил компенсацию в 100 тысяч евро. Об этом сообщает Русская служба BBC.

В решении суда говорится, что Россия ответственна за отравление Литвиненко радиоактивным полонием на территории Великобритании в 2006 году. Суд постановил, что Россия не провела эффективного расследования дела и не обеспечила привлечения к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства.

ЕСПЧ предписал России выплатить более 100 тысяч евро компенсации его супруге Марии Картер (ранее Марина Литвиненко).

Александр Литвиненко умер в больнице Университетского колледжа Лондона 23 ноября 2006 года в возрасте 43 лет. Литвиненко проработал почти 10 лет в советском КГБ, а затем в российской ФСБ, где дослужился до чина подполковника. В 2000 году бежал в Великобританию. Незадолго до смерти получил британское гражданство. Был отравлен радиоактивным веществом полоний-210, когда принял его дозу с чаем в баре лондонского отеля "Миллениум" 1 ноября 2006 года. Дознание пришло к выводу, что непосредственными исполнителями убийства Литвиненко были бывший сотрудник российских спецслужб Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун.