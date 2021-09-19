Новая волна напряженности между Косово и Сербией

Развертывание Приштиной дополнительных полицейских сил на границе в связи с выполнением требования о снятии сербских номерных знаков с автомобилей, въезжающих в Косово, вызвало новую волну напряженности между частично признанной Республикой Косово и Сербией, сообщает агентство AP.

Согласно сообщению, к границе направлена косовская полиция специального назначения с бронетехникой. Сотни косовских сербов, подъехав к границе, в знак протеста заблокировали один из контрольно-пропускных пунктов.