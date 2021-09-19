Новая волна напряженности между Косово и Сербией
Развертывание Приштиной дополнительных полицейских сил на границе в связи с выполнением требования о снятии сербских номерных знаков с автомобилей, въезжающих в Косово, вызвало новую волну напряженности между частично признанной Республикой Косово и Сербией, сообщает агентство AP.
Согласно сообщению, к границе направлена косовская полиция специального назначения с бронетехникой. Сотни косовских сербов, подъехав к границе, в знак протеста заблокировали один из контрольно-пропускных пунктов.
В то же время президент Сербии Александар Вучич по результатам заседания Совета безопасности республики заявил, что Белград требует немедленного отвода от административной линии между Косово и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции. Он отметил, что Брюссельские соглашения не исполняются Приштиной, и призвал Брюссель повлиять на косоваров, передает ТАСС.
Косовская полиция утверждает, что целью переброски спецназа на пункты перехода административной линии является модернизация инфраструктуры и улучшение условий труда полицейских. С другой стороны, глава канцелярии по делам Косова и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что премьер Косово Альбин Курти и власти в Приштине приказали принудительно снимать сербские автомобильные номера на административных переходах и заменять их косовскими.