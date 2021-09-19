Иран отправил в Азербайджан «неправильный» картофель

В импортированном из Ирана в Азербайджан картофеле обнаружена картофельная моль, сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

Согласно информации, инспекторы агентства осмотрели доставленную из Ирана партию картофеля весом 118,4 тонны. В ходе осмотра были взяты пробы, которые поступили в лабораторию Института пищевой безопасности. По результатам анализов в партии картофеля был выявлен потенциально опасный карантинный вредитель (Phthorimaea operculella) - гусеницы картофельной моли.

Отмечается, что подобные вредители могут полностью уничтожить урожай как на поле, так и на складах в течение двух-трех недель.

Согласно законодательству, если в какой-либо партии продукции выявлен вредитель, то ее необходимо уничтожить или провести обеззараживающие мероприятия. Несмотря на это, при повторном осмотре складов сотрудниками агентства было установлено, что зараженный картофель уже поступил в продажу.