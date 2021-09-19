В Баку начали строить новую станцию метро

В Баку на улице Джалила Мамедкулизаде началось строительство новой станции "фиолетовой" ветки метрополитена с условным названием B-04. В ЗАО "Бакинский метрополитен" сообщили, что ее строительство ведется по технологии "стена в грунте", так же как строились станции "Мемар Аджеми" и "8 Ноября" "фиолетовой" ветки.

Эта технология является не только экологичной и экономичной, но и дает возможность эффективно выполнять строительные работы в ограниченном пространстве.

Общая длина станции составляет 170 метров, строительство ведется в трех зонах. Глубина залегания станции составляет 29-32 метра в зависимости от рельефа местности. Станция будет иметь четыре входа-выхода. Здесь также будут установлены эскалаторы и лестницы для перехода с уровня на уровень.

На территории строящегося сегодня в поселке Ходжасан электродепо будет находиться 27-я по счету станция метро. Станция B-04 станет 28-й станцией метрополитена Баку.