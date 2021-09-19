Кассир потребовал у клиента надеть маску и был убит

По предварительным данным, вечером 19 сентября в городе Идар-Оберштайн 49-летний гражданин Германии, ранее не попадавший в поле зрения полиции, пришел на АЗС, чтобы купить пиво. Кассир отказался обслуживать его, напомнив о необходимости носить маску в общественных местах. По словам главного прокурора Рейнланд-Пфальца Кая Фурмана, на которого ссылается агентство dpa, впоследствии во время допроса мужчина пояснил, что является противником коронавирусных ограничений, что был психологически подавлен развитием ситуации с пандемией COVID-19 и "не видел иного способа" выразить свое недовольство.

Подозреваемый вернулся домой, взял хранившийся у него в квартире револьвер и вернулся на заправку. Он зашел туда в медицинской маске, взял пиво, подошел к кассе и снял маску. После того как кассир вновь сделал ему замечание, мужчина застрелил юношу. Он "целенаправленно выстрелил жертве в голову", подчеркнул Кай Фурман. После этого мужчина скрылся с места преступления, но на следующее утро пришел "в сопровождении женщины" в участок полиции и сознался в содеянном.