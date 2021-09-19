9 принадлежностей для начала нового учебного года

Как известно, подготовка к учебному году – любимое дело, однако затратное. Учитывая это, сеть магазинов «Kontakt» подготовила для вас специальную акцию. Ниже вы сможете ознакомиться с представленной в рамках кампании продукцией для учебного года.

Наконец пришла долгожданная весть: «С завтрашнего дня открываются школы, а с 29-го сентября вузы, колледжи и другие учебные заведения». Все, кто ждал это волнительное сообщение, сейчас находятся в процессе подготовки к учебному году.

Смартфон - лучший подарок для студентов

Умным студентам и ученикам нужны умные телефоны. Особенно, если ваш «студент» только поступил в ВУЗ, то будьте уверены, что он ждет от вас в подарок смартфон бренда Apple. Если вы хотите его обрадовать, подарите iPhone 12 mini. Ведь смартфон, наряду с сильным процессором имеет и стильный дизайн. Смартфон также полюбится функцией ночной съемки.

Если вы ищете более бюджетный вариант можете остановится на Xiaomi Redmi 9. С этим смартфоном вы будете видеть все изображения в высоком качестве, благодаря широкому и безрамочному дизайну экрана. Сейчас во всех магазинах «Kontakt» этот телефон можно приобрести всего за 299,99 маната вместо 330.

Ноутбук - лучший друг современного студента

Каждый студент нуждается в ноутбуке. Ведь это незаменимое устройство как для подготовки презентаций, так и поиска важных учебных материалов. Также, учитывая требования современного мира, ноутбук нужен для видеоконференций. Если вы тоже ищете ноутбук, который будет вам другом на протяжении всего периода студенчества, то советуем вам приобрести офисный HP Pavilion. Отметим, что покупка данного ноутбука будет по карману каждому, ведь сейчас вы можете приобрести его в «Kontakt», уплачивая ежедневно 3.75 AZN. Благодаря сильной батарее, вы сможете со спокойной душой брать его с собой на все лекции. Ведь заряд энергии равен просмотру 11-часового видео.

Принтер – для удобства печати учебных материалов

Как известно, находится долгое время перед ноутбуком вредно для здоровья. Поэтому многие студенты предпочитают читать лекции и другие учебные материалы в распечатанном виде. Следовательно, каждый студент распечатывает в месяц около 100 листов учебного материла. А это значит, что каждый студент в среднем за 4 года учебы тратит около 600 манатов на распечатку. Давайте согласимся, что это довольно большая трата на печать. Для уменьшения данных затрат, вы можете приобрести домашний принтер HP в «Kontakt» за 199.99 AZN вместо 250. Таким образом, вы сэкономите не только деньги, но и свое время. Ведь уже не будет надобности стоять в очередях за распечаткой.

Скутер – доступный и быстрый вид передвижения

Каков будет ваш ответ, если вместо того, чтобы часами стоять в пробках, мы предложим вам электросамокат со скоростью до 20 км/ч? Тем более, что цены на них в сети «Kontakt» начинаются всего с 799.99 AZN ☺ Тренд последнего года среди молодежи – электросамокат – незаменимое транспортное средство для преодоления небольших расстояний за короткое время. Благодаря ему, вы сможете не только избежать пробок, но и скопления людей в общественных транспортах. А это очень важно в период пандемии. К слову, сеть магазинов «Kontakt» предлагает доступные условия кредитов: электросамокат Xiaomi стоит всего 55.6 AZN в месяц.

Домашний инвентарь – для студентов, которые арендуют квартиру

Абитуриенты из регионов, после поступления в вузы, первым делом решают вопрос арендного жилья в столице. После этого, начинаются поиски бытовой техники для дома: постельного белья, электрического чайника, фена для волос, а также утюга, чтобы выглядеть аккуратно.

Для облегчения поисков, мы собрали нужную продукцию для них:

Паровой утюг Philips можно приобрести всего за 6.2 AZN в месяц;

Односпальное постельное белье из 100% - 7 AZN в месяц.

При наличной оплате:

Электрический чайник Hoffmann - 39 AZN вместо 90;

Выпрямитель для волос бренда Philips – 79 AZN вместо 100.

Наряду со смарт-продукцией, в магазинах «Иншаатчилар», «Украинский круг», «Сумгаит 10 мкр.» и на сайте kontakt.az можно найти школьные принадлежности.

Kontakt - одна из крупнейших розничных сетей в Азербайджане, специализирующаяся на продаже электроники, бытовой техники, мебели, текстиля и других предметов домашнего обихода. Вы можете найти все, что ищете дома, в магазинах Kontakt Home, в ассортименте которых более 30 000 видов товаров.

Kontakt является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, среди которых Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.

В настоящее время в стране в целом действует 32 магазина торговой сети и интернет-магазин kontakt.az.