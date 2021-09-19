Эйнулла Фатуллаев 15:40

Запад изо всех сил старается расшатать систему региональной безопасности на Южном Кавказе. Хотя после политического шторма в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вызванного новой конфронтацией США с Францией на фоне формирования нового англосакского военно-политического блока, само архаичное понятие «коллективный Запад» уже относится к разряду эфемерно-иллюзорных пониманий новой геополитики. Агонизирующая мировая политика семимильными шагами деградирует до бесценностного, варварского, доверсальского империалистического передела мира. Словно на наших глазах раскрывается мрачная картина хищнической борьбы за капитал при доминантной роли транснациональных компаний, пророчески описанной великим Марксом.

Повторюсь, мир возвращается даже не к доялтинским, а к доверсальским правилам и условиям миропорядка, когда великие державы не скрывали свои обнаженные империалистические и захватнические цели. Полностью нивелирована роль надправительственных регуляторов. А взаимоотношения государств упорядочены не международным правом, а двусторонними обязательствами – порой устными и неправовыми. Как минимум дважды в прошлом веке мир глобально оказывался в такой опасной ситуации, что происходили большие взрывы и коллапсы всей неустойчивой мировой системы. В нашем мире не осталось ни одного сдерживающего механизма и противовеса, кроме шаткого природного инстинкта самосохранения мировых элит и нарушенного в пользу одной части света хрупкого баланса сил. Напряженная международная ситуация усугубляется крайней персонифицированностью самой природы власти в мировых державах – и даже в странах так называемой прямой народной демократии. Парадоксально, но после исповеди генерала Марка Милли о высокой вероятности нанесения ядерного удара США по Китаю в период правления Трампа приходит осознание всех рисков случайного выбора электоратом авантюрного лидера. Особенно в мире без сдержек и противовесов. Такой лидер может нанести ядерный удар либо бросить на растерзание средневековым талибам армию целого государства. Как ни странно, но получается, что автократичные лидеры более предсказуемы и прогнозируемы в своих действиях, чем случайная ошибка нации. Тем более что любой народ имеет право на ошибку. Которая может обернуться для современного мира страшнейшей катастрофой.

Если Путин, Си Цзиньпин и Эрдоган ведут предсказуемую и прогнозируемую внешнюю политику, с обозначенными внешнеполитическими ориентирами, целями и ценностями, демонстрируя свою надежность и верность союзническим обязательствам, то международная политика Запада, в первую очередь Вашингтона цинична и циклична, а поэтому не внушает как союзникам, так и неприятелям уверенности в завтрашнем дне. То есть если Путин может сказать об Эрдогане, что «он мужчина, который держит слово, хотя наши взгляды и расходятся» - это самая надежная гарантия во взаимоотношениях между двумя государствами в мире без регуляторов и международного права. Но Путин не может дать такую оценку Макрону или Байдену. Потому что западные визави при первом удобном случае нарушат слово… Как часто антизападные круги нарушают свое слово по отношению к Азербайджану. По информации нашей редакции из источников, заслуживающих доверие, в самое ближайшее время на Западе, в первую очередь в Вашингтоне, Париже и Берлине начнется новая шумная кампания по дискредитации Азербайджана, его руководства и известных представителей правительства. Как правило Запад, в частности США, начинает пронзительные, но претенциозные агиткампании в те самые времена, когда не могут чего-то добиться или что-то получить у правительства Азербайджана. Так было в 2012 году, накануне судьбоносных президентских выборов в Баку, в период кульминации популярной арабской весны и марша «братьев-мусульман» по всем столицам Востока, когда Вашингтон пытался перенести политическую дестабилизацию на Торговую площадь в Баку.

Западные круги привязали информационно-политическую диверсию к музыкальному фестивалю «Евровидение 2012», понимая, как важно для правительства Алиева международное внимание и реноме. И изрядно подпортили большой праздник, выйдя через этот трамплин к фейсбуковой цветной революции 2013 года. Идентичный сценарий был претворен в жизнь и летом 2015 года. Накануне парламентских выборов и привязанной к ним западной пропагандистской кампанией дискредитации Европейских игр. Сценарии претворения в жизнь тактики «снежного кома протестного электората», очернения правительства в привязке к культурным и спортивным событиям в Баку международной значимости, попыток дестабилизации в духе культивирования цветных революций, похоронивших мир и покой на Большом Востоке, продолжились до полного ограничения влияния западных институтов в Азербайджане. Запад осознавал, что без изменения ситуации в Азербайджане не удастся добиться изменения геополитической конфигурации на Южном Кавказе. При этом Запад открыто выражал поддержку экспансионистским устремлениям Армении, всячески преграждая путь для деоккупации Карабаха. Азербайджан столкнулся с неимоверным давлением Вашингтона при первой попытке деоккупации в апреле 2016 года. И, наконец, в период второй карабахской войны весь Запад, за исключением Великобритании, но включая США, Францию и Германию, выступил с угрозами в адрес Азербайджана, который воспользовался своим правом отражения внешней агрессии. Вашингтон стал угрожать Баку «косоваризацией конфликта», Франция в законодательном порядке признала независимость сепаратистского образования в Карабахе, Германия выступала в унисон с Макроном…