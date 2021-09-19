Бакинские транспортники обратились к родителям школьников

В этом контексте перевозчикам, занимающимся регулярными пассажирскими перевозками, был дан ряд поручений с целью минимизации пассажиропотока и своевременного и в то же время удобного прибытия граждан в учебные заведения и на рабочие места.

Учитывая растущий спрос на регулярные пассажирские перевозки в связи с началом нового учебного года, Бакинское транспортное агентство заблаговременно начало реализацию превентивных мер.

Перевозчикам поручено регулировать ежедневное количество автобусов и интервалы между автобусами в соответствии с пассажиропотоком, а также увеличивать количество автобусов по востребованным линиям. Было обращено внимание на необходимость соблюдения водителями графика движения, Правил дорожного движения и перевозки пассажиров. В целях контроля за выполнением поручений будет усилен контроль за пассажироперевозками в утренние и вечерние часы пик.

Сообщается, что в утренние и вечерние часы пик на некоторых улицах и проспектах будет введена "Зеленая волна" на светофорах, чтобы уменьшить плотность.

Чтобы предусмотренные мероприятия были эффективными, БТА рекомендует строго соблюдать правила дорожного движения, в частности правила остановки, стоянки и парковки. Транспортники просят родителей, которые везут своих детей в школу на личном транспорте, не парковать свой автомобиль возле учебных заведений и не создавать помех другим участникам движения. Такие действия создают административную ответственность, а также приводят к искусственному уплотнению дорог. В результате другие участники движения и, самое главное, пользователи общественного транспорта в том числе учителя добираются до работы с задержками.

БТА также призывает граждан как можно больше избегать использования личного транспорта и отдавать предпочтение общественному транспорту.