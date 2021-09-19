Минобороны опровергает: азербайджанский солдат не подрывался на мине

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало распространенную в некоторых СМИ информацию о том, что солдат азербайджанской армии подорвался на противопехотной мине в Ходжавендском районе.

Согласно сообщению военного ведомства, 21 сентября в Ходжавендском районе не было никаких взрывов. Кроме того, в воинских частях, подчиненных Министерству обороны, нет военнослужащего по имени Набиев Самир Сахиб оглу.

Военное ведомство Азербайджана призывает все СМИ и пользователей соцсетей не распространять ложную и непроверенную информацию.