Среди проектов, реализуемых сетью рынков OBA, отличающейся благотворительными мероприятиями и социальными акциями, поддержка семей шехидов и ветеранов занимает особое место. Сеть маркетов “OBA”, которая уже 5 лет предлагает своим клиентам качественную продукцию и доступные цены, провела очередной проект для детей семей шехидов и ветеранов, проживающих на территории Агдамского и Бейлаганского районов.

Сеть маркетов OBA по случаю нового учебного года раздала школьные принадлежности детям семей шехидов и ветеранов.

В рамках проекта по случаю начала нового учебного года коллектив сети маркетов “OBA" встретился с детьми шехидов и ветеранов Агдамского и Бейлаганского районов. Около 150 ученикам, проживающим в этих районах, наряду со школьными принадлежностями были вручены продовольственные пакеты и игрушки.

По словам заведующей отделом маркетинговых коммуникаций сети OBA Фазилет Самедовой, целью этих проектов является поддержка семей шехидов и ветеранов:

"Сотрудники сети маркетов OBA в рамках мероприятий по корпоративной социальной ответственности пришли поздравить детей семей шехидов и ветеранов, принимавших участие в Отечественной войне, с Днем знаний. Мы обеспечили более 100 детей ветеранов и шехидов, проживающих в селе Гузанлы Агдамского района и селе Кябирли Бейлаганского района, школьными принадлежностями, а также продовольственными пакетами и игрушками. Для нас радость каждого ученика - это подарок".

Дети ветеранов и шехидов, героически погибших в боях за территориальную целостность нашей страны, обрадовались подаркам, с интересом рассматривали привезенные игрушки и школьные принадлежности.

В конце мероприятия члены семей шехидов и ветеранов поблагодарили сеть маркетов OBA за внимание и заботу.