Главный армянский военный сказал, что на дороге Горис – Кафан все нормально

Сегодня в Ереване на торжествах по случаю 30-летия фактически несуществующей «независимости» Армении журналисты поинтересовались у начальника Генштаба Артака Давтяна ситуацией на азербайджанском участке дороги Горис – Кафан – главной теме последних дней.

Как сообщают армянские СМИ, сначала Давтян произнес пафосные слова, заявив, что уверен, что армянский народ и Армения выйдут из создавшейся ситуации, «построят такую страну, ради которой столько боролись», отметив, что «на этом пути еще многое предстоит сделать».

В это время журналисты поинтересовались, какие предварительные условия видит глава Генштаба для построения этой самой «желаемой страны», в то время как граждане Армении опасаются за свою безопасность при поездке в Сюник (Зангезур). В ответ Давтян заявил, что не видит никакой проблемы в желании посетить Сюник (Зангезур): «Я тоже проезжал по дороге Горис – Кафан, и все было нормально. Если я проехал по ней и вернулся, то все нормально».

Давтян стал больше отвечать на вопросы журналистов на эту тему.