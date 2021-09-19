В Баку собираются главные аналитики Азербайджана, Турции и Ирана. Едет и замминистра иностранных дел Ирана

Сегодня, 21 сентября, заместитель министра иностранных дел Ирана Мохаммед Казым Саджапур прибудет с визитом в Азербайджан. Об этом говорится в сообщении посольства Ирана в Азербайджане.

Замминистра примет участие в трехстороннем заседании аналитических центров Азербайджана, Ирана и Турции.

В рамках трехдневного визита в Баку Мохаммед Казым Саджапур, который одновременно является руководителем Центра политических и международных исследований иранского МИД, встретится с официальными лицами Азербайджана.