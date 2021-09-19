Азербайджан проведет турнир «Истиглал» по игре Valorant

При организации Gaming League Azerbaijan и поддержке Федерации киберспорта Азербайджана, а также Министерства молодежи и спорта состоится турнир по Valorant под названием «Истиглал».

Согласно регламенту в соревновании, в котором примут участие 20 команд, смогут побороться граждане Азербайджана, проживающие в нашей стране. Ожидается, что в турнире примут участие около 100 игроков.

Турнир начнется 23 сентября и завершится 8 октября. Игры стартуют в 19:00. Наблюдать за соревнованием можно будет на Twitch-канале glahub.

Gaming League Azerbaijan всегда проводила мероприятия, посвященные знаменательным датам. Так, в прошлом году GLA организовала международный турнир «Хары бюльбюль», посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне.

Игра Valotant появилась летом прошлого года и быстро завоевала большую популярность. Победителем первого международного соревнования по этому виду киберспорта, прошедшего в августе текущего года, стала азербайджанская команда GMTesports. В последние годы в результате высокого интереса к киберспорту в стране количество таких команд растет. Например, один из новообразованных клубов называется «Fireland».

GLA, созданная в Азербайджане в 2019 году и проводящая турниры по киберспорту, на сегодняшний день уже организовала более 40 киберспортивных чемпионатов. Приоритетными целями лиги, созданной для формирования культуры киберспорта, являются развитие киберспортивных игр на международном уровне в Азербайджане; создание необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий.