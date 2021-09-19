Дети-попрошайки на улицах Баку

По ее словам, дети попрошайничают на многолюдных улицах и у станций метро. Их возраст в основном 6-11 лет. Пребывание малолетних на оживленных магистралях уже не раз приводило к их гибели под колесами.

На улицах Баку увеличилось число детей, которых принуждают к попрошайничеству. Среди этих беспризорных ребят распространены детский алкоголизм и токсикомания. Об этом haqqin.az заявила председатель Союза детей Азербайджана, известный детский правозащитник Кямаля Агазаде.

«На прошлой неделе я проинформировала о том, что дети попрошайничают на дороге близ станции метро «20 Января». Правоохранительные органы сразу же вмешались в ситуацию и взяли территорию под контроль. Вчерашние наблюдения показывают, что дети теперь собираются рядом со станциями «Нефтчиляр» и «Халглар достлугу». У одного ребенка в руках была бутылка пива - он заявил, что родители ему не запрещают алькогольных напитков», - сказала правозащитник.

Кямаля Агазаде добавила, что среди уличных детей не редкость и токсикомания - они нюхают клей и мазь для обуви.

«К нам в приют порой доставляют детей-токсикоманов. В прошлом году, к примеру, привезли 12-летнюю девочку, которая давно страдала токсикоманией. Дети нюхают клей и оправдывают это попыткой уберечься от холода. В приюте мы отучаем их от вредной зависимости, но когда возвращаем их обратно в семьи, они вновь обращаются к своим страшным опасным привычкам», - рассказала она.

К попрошайничеству в Баку в основном привлекают детей из цыганских семей. Кямаля Агазаде сообщила, что среди семей цыган проводилась просветительская работа о недопустимости привлечения детей к попрошайничеству и работе. Проблема, конечно, не изжита, но в последние годы число детей-попрошаек на улицах Баку все же уменьшилось.