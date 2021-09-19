Спецоперация СГБ и ГПС: контрабанда сигарет на Каспии
Сегодня, 21 сентября, в результате совместных мероприятий Государственной пограничной службы (ГПС) и Службы государственной безопасности (СГБ) была пресечена незаконная контрабанда табачных изделий морем.
Как сообщили haqqin.az в Пограничной службе, была получена информация, что в Сальянском районе два плавсредства, нарушив правила режима, в ночное время вышли в море. Сторожевое судно береговой охраны пресекло это незаконное плавание.
Сотрудники ГПС и СГБ задержали моторную лодку без бортового номера с двумя членами экипажа и резиновую лодку без двигателя.
Задержанные оказались жителями села Голтуг Нефтчалинского района - Гулиев Сулейман Гахраман оглы и Абушов Сахиб Гаракиши оглы.
В ходе осмотра лодок обнаружено 48 680 коробок различных видов табачных изделий (“Манчестер”, “Магна”, “сенатор”, “Кент”, “платина”, “Кинг”, “хочу”).
Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.