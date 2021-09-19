Туркменистан опровергает: Бердымухамедов не впадал в кому

Информация о том, что состояние здоровья президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова резко ухудшилось, не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном заявлении правительства Туркменистана.

Указанные в СМИ данные «абсолютно недостоверны» и днем ранее Бердымухамедов в цифровой системе провел расширенное заседание кабмина, на котором, в частности, обсудил актуальные вопросы государственной жизни и рассмотрел проекты ряда документов.

Ранее в сети появились сведения о том, что президент Туркмении Бердымухамедов впал в кому.