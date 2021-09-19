Фархад Мамедов, отдел информации 17:22

Сегодня, 21 сентября, в германском городе Ганновер стартовала ежегодная традиционная выставка технологий «Intergeo-2021». Как сообщает haqqin.az, впервые в работе ведущей в мире площадки достижений в сферах геодезии, геоинформатики и землеустройства, где свои новинки представляют известные компании, функционирующие в области высоких технологий, принимает участие и Азербайджан.

На стенде германской компании EKM Global Consulting GmbH, которой руководит азербайджанский предприниматель Эльшан Мусаев, представлен в том числе проект, впервые реализуемый в Азербайджане этой компанией совместно с ОАО «Азеришыг» на основе технологии 3D mobil-mapping. В Ганновер командирована и официальная делегация из Баку в составе заместителя председателя правления ОАО «Азеришыг» Рамиля Юсифова и других должностных лиц. Выставка продлится до 23 сентября. Начиная с 1995 года «İntergeo» проходит ежегодно в разных городах Германии. На сегодняшний день выставка является одним из значимых событий в мире, охватывая основные тенденции в геодезии и смежных отраслях. Глава EKM Global Consulting GmbH Эльшан Мусаев в беседе с haqqin.az сообщил, что в этот раз в «Intergeo» участвуют такие известные мировые компании, как Hexagon, Leica Geosystems, Trimble.

«Компания EKM Global также выставила свой стенд. На мероприятие пригласили и представителей ОАО «Азеришыг». Как известно, впервые в Азербайджане именно «Азеришыг» применил технологию 3D mobil mapping. К тому же наша компания разработала на азербайджанском языке 3D mobil-карту для инфраструктуры электросетей. На нашем стенде в качестве успешного опыта демонстрируется реализованный нами совместно с государственной компанией эффективный проект. Тот факт, что Азербайджан впервые представлен на этой авторитетной международной выставке по высоким технологиям, является важным событием - мы представляем этот проект и вместе с тем изучаем новейшие технологии, представленные здесь в области 3D mobil mapping и геодезии, рассматриваем возможности внедрения в перспективе этих технических достижений в Азербайджане», - отметил Эльшан Мусаев. На выставочном стенде азербайджанской компании демонстрируются также проекты компании Proceq по разработке подземных коммуникационных карт, основанных на технологии GPR и одновременно с применением технологий VR, 3D mobil mapping, 360-градусного панорамного изображения. «Эта выставка также является пространством, где предлагаются самые передовые технологии, оборудование и услуги в области концепций «умный город» и «умное село». Наш стенд установлен и в экспозиции «Smat city hall», где представлены компании, предлагающие услуги по концепции «умный город». Одной из наших основных целей является налаживание сотрудничества с ведущими компаниями сферы, ознакомление с новыми технологиями», - подчеркнул Э.Мусаев. Руководитель германской компании пояснил, что в рамках «Intergeo-2021» пройдет ряд специализированных конференций, семинаров и лекций, где специалисты и эксперты разных областей науки и производства представят свои последние новшества, например, автомобили, осуществляющие видеозапись улиц города, 3D-технологии, сенсорные датчики для сбора информации и др.