Конференция прошла с участием председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой, заведующего отделом по связям с партиями и законодательной властью Администрации президента Адалята Велиева, руководства Милли Меджлиса, председателей и заместителей председателей комитетов и комиссий, а также сотрудников Администрации президента и Аппарата Милли Меджлиса.

В Милли Меджлисе проведена видеоконференция на тему «Первая годовщина Отечественной войны: приоритеты сотрудничества между исполнительной и законодательной властями в послевоенный период».

Сахиба Гафарова упомянула наступление на днях первой годовщины Отечественной войны – самой славной страницы в многовековой истории Азербайджана, и сказала, что пройдут годы, но азербайджанский народ ни за что не забудет эти исторические дни и всегда будет с большой гордостью вспоминать о них.

Спикер, коснувшись актуальности темы, которая будет обсуждаться в ходе видеоконференции, сообщила о ряде фундаментальных шагов, сделанных в данной области с начала деятельности Милли Меджлиса шестого созыва.

Сахиба Гафарова также высказалась о таких приоритетах, как выстраивание депутатами Милли Меджлиса своей работы на надлежащей основе, реакция государственных структур на обращения избирателей, необходимые действия для решения поднимаемых ими вопросов и поддержка государственной политики, основанной на внимании и заботе о семьях шехидов.

Коснулась она и таких насущных предметов, как общественные слушания, проведённые в Милли Меджлисе с участием руководителей соответствующих министерств и государственных комитетов для обсуждения ряда волнующих общество тем, вклад в укрепление атмосферы диалога в новой политической конфигурации и усиление сотрудничества между субъектами политической системы, более эффективная деятельность парламента и лучшая защита национальных интересов и приоритетов Азербайджана.