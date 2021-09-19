Лондон требует у Москвы выдачи подозреваемых по делу Скрипалей
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон хочет, чтобы Москвы выдала подозреваемых по делу Скрипалей.
Ранее Reuters со ссылкой на официального представителя премьер-министра Великобритании сообщило о том, что в МИД страны для обсуждения новой информации об инциденте в Солсбери, произошедшем в марте 2018 года, вызван представитель российского посольства в Лондоне. Во вторник в Скотленд-Ярде сообщили, что обвинения в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, а также полицейского Ника Бейли и совершении ряда других преступлений предъявлены третьему подозреваемому - россиянину Денису Сергееву, который также известен под именем Сергей Федотов.