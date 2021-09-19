"Действительно, готовится рабочий визит в Российскую Федерацию президента Турции Эрдогана", - сказал представитель Кремля. По его словам, "повестка дня будет на переговорах самая обширная, начиная с двусторонних отношений - а это очень многоплановые отношения, президентам всегда есть о чем поговорить в этом контексте". "Конечно же, будут обсуждаться и Сирия, и другие региональные конфликты", - прогнозирует Песков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами подтвердил подготовку визита президента Турции Р.Т.Эрдогана в Россию для переговоров с президентом России В.В.Путиным.

На минувшей неделе агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Эрдоган прибудет в Сочи в сентябре для обсуждения ситуации в Сирии, в частности в районе Идлиба.

В конце августа Эрдоган также сообщал, что в ходе готовящегося визита в Россию намерен обсудить с Путиным детали закупки второго полка зенитных ракетных систем С-400.

Как сообщает ТАСС, переговоры Эрдогана с Путиным состоятся 29 сентября.