Принимаются меры для полноценной работы Баку-Тбилиси-Карс

Целью визитов было ознакомление с ходом завершающихся строительно-монтажных работ на территории Грузии и Турции в рамках проекта железной дороги Баку - Тбилиси - Карс.

Азербайджан, Грузия и Турция предпринимают совместные меры для полноценной работы проекта железной дороги Баку - Тбилиси - Карс. Об этом говорилось в ходе визитов заместителя министра транспорта, связи и высоких технологий Рахмана Гумматова в Грузию и Турцию.

В ходе встреч, проведенных с замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Гурамом Гурамишвили и руководством Государственных железных дорог Турции, обсуждались вопросы организации грузоперевозок по железной дороге Баку - Тбилиси - Карс, ход строительства терминалов в Ахалкалаки и Карсе, пути решения текущих проблем, а также более эффективное использование транзитного потенциала стран и увеличение объемов перевозимых грузов.

Была подчеркнута особая важность этого проекта для экономики трех стран, а также для развития транспортных коридоров.

7 февраля 2007 года в Тбилиси по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева было подписано Соглашение о строительстве железной дороги Баку - Тбилиси - Карс. Железная дорога, обеспечивающая прямые, безопасные и эффективные перевозки грузов из Азии в Европу, была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. С момента ввода в эксплуатацию до середины 2021 года объем грузов, перевезенных по этой железнодорожной магистрали, превысил 1 млн тонн.