Украинские военные учатся управлять турецкими Bayraktar

«Продолжается укрепление боевых возможностей наших Вооруженных сил. Еще одна группа – 75 военнослужащих из состава ВС ВСУ – уже проходит подготовку в Турецкой Республике по использованию новой техники – БпАК (беспилотный авиационный комплекс – ред.) Bayraktar TB2» – сообщил народный депутат из фракции Слуга народа Игорь Копытин на своей странице в Facebook.

Группа в составе 75 украинских военнослужащих проходит в Турции подготовку по использованию ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2.

Копытин отметил, что украинские специалисты проходят курс теоретической подготовки и получают практические навыки по эксплуатации и техническому обслуживанию беспилотников по следующим специальностям: оператор БПЛА, техник-механик БпАК, техник-авионик БпАК.

По его словам, благодаря качественной организации принимающей стороны и ответственному подходу военнослужащих, ими уже успешно сданы два экзамена. Игорь Копытин подчеркнул, что в будущем эти учения и тренировки могут проводиться в Украине.

Депутат также заявил, что с турецкой стороной состоялись переговоры по строительству в городе Васильков учебно-технического центра для украинских военнослужащих.

Соглашение между Киевом и Анкарой о закупке турецких Bayraktar TB2 для нужд Вооруженных сил Украины было заключено в 2019 году. Тогда же украинская сухопутная армия получила в свое распоряжение шесть БПЛА компании Baykar Makina, одного из ведущих производителей дронов в Турции.