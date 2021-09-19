ВОЗ: большинство смертей от COVID-19 приходится на невакцинированных

Подавляющее большинство случаев тяжелого протекания COVID-19 и летальных исходов приходится на невакцинированных. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

«Среди тех, кто попадает с коронавирусом в больницы и, к несчастью, умирает, подавляющее большинство — 99% — это невакцинированные. Это большая трагедия», — приводит ТАСС слова Харрис.

Харрис подчеркнула, что вакцины от COVID-19 были созданы для предотвращения госпитализации, тяжелого протекания болезни и смерти, и порекомендовала опираться на информацию о вакцинации на сайтах ВОЗ и министерств здравоохранения. По ее словам, не следует доверять непроверенным источникам.

По данным ВОЗ на 20 сентября, всего в мире зарегистрировано 228 394 572 подтвержденных случая заражения коронавирусом, умерли 4 690 186 человек.