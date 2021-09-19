Байден призвал мир готовиться к новой пандемии

Президент США Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН, призвал предпринять усилия для подготовки к новой пандемии, которая, по его словам, неизбежно ждет впереди.

"Будем ли мы вместе работать над спасением жизней, над борьбой с COVID-19 везде, а также над принятием необходимых шагов для подготовки к следующей пандемии, поскольку она настанет, или же мы не сможем воспользоваться всеми средствами в нашем распоряжении, пока появляются новые более заразные, опасные варианты COVID-19", - заявил Байден, подчеркнув, что этот выбор необходимо сделать, передает Интерфакс.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась во вторник. С 21 сентября по 27 сентября на ней проходят выступления лидеров государств-членов ООН.