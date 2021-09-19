Американская корпорация Northrop Grumman осуществляет по заказу Пентагона сборку сразу пяти стратегических бомбардировщиков следующего поколения B-21 Raider. Об этом сообщил специализированный портал Defense Brief со ссылкой на заявление министра ВВС США Фрэнка Кендалла.

"Идет сборка пяти самолетов B-21, которые будут использованы для испытаний, на предприятии в Палмдейле (штат Калифорния)", – сказал министр.

В начале текущего года представители ВВС указывали, что на заводе Northrop Grumman в Палмдейле на разной стадии производства находятся два В-21, и ожидается, что выкатка первого Raider состоится в начале 2022 года, а первый полет – в середине того же года.