Азербайджан представлен на турецком «Технофест» 11 стартапами

Мероприятие «Технофест» с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда Турецкой технологической команды (Т3), руководителями которого являются Министерство промышленности и технологий Турции и технический директор компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 госучреждениями, вузами и частными компаниями Турции.

В Международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле состоялось открытие «Технофест» - аэрокосмического и технологического фестиваля. В церемонии открытия приняли участие министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев, руководители, представители различных госструктур, студенты высших учебных заведений Азербайджана.

Цель - популяризация среди молодежи в Турции таких сфер, как авиация, космическая промышленность, цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

На мероприятии «Технофест» при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий в национальном павильоне представлены 11 азербайджанских стартапов. Среди них - модель космической станции «Дорога победы», проекты Idrak Technology Transfer, стартап-продукты «Удар», İqlime, Safee Bike, Viastellar, HealWith, SmogFree, Battle of Bots, Smart Parking IoT и GSM Smart Electric – AMR ST 13.

Наши стартапы охватывают такие различные области и направления, как космическая промышленность, военная промышленность, образование, медицина, сельское хозяйство, транспорт, видеоигры и новые технологии в целом.

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк посетил национальный павильон Азербайджана и ознакомился с азербайджанскими стартапами.

«Технофест» завершится 26 сентября.