Али Асадов созвал Экономический совет и обсудил новый госбюджет
Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.
В пресс-службе Кабинета министров сообщили, что в ходе заседания обсуждались проекты государственного и консолидированного бюджетов на 2022 год и последующие три года, обновленные макроэкономические прогнозы на 2021-2025 годы, проекты бюджетов на 2022 год Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы.