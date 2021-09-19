Расширены полномочия Агентства DOST

Указом президента Ильхама Алиева внесены изменения и дополнения в устав Агентства DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения, также расширены полномочия и услуги данной структуры.

Согласно постановлению, в задачи и права Агентства входит мониторинг услуг, предоставляемых в центрах DOST. Кроме того, Агентству была предоставлена возможность сотрудничества, наряду с учебными заведениями, с неправительственными организациями, другими юридическими и физическими лицами с целью привлечения волонтеров (особенно молодых специалистов и студентов) к деятельности центров DOST.

В то же время, согласно указу, расширен спектр услуг, предоставляемых посредством системы «единого окна». Отныне в центрах DOST также будут приниматься жалобы на нарушения трудового законодательства и услуги медиации.

Согласно изменениям, к обязанностям и правам Агентства не будут относиться обоснование усыновления и вынесение заключения о соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка, а также осуществление контроля в этой сфере и требование об отмене усыновления, поскольку данные вопросы находятся в ведении созданного при министерстве Агентства социальных услуг.

В целом с момента открытия первого центра DOST, в мае 2019 года, количество таких центров увеличилось до 5, а число услуг - примерно на 30 процентов, до 154.