«Пермскому стрелку» ампутировали ногу

Студенту Тимуру Бекмансурову, совершившему нападение на вуз в Перми, врачи ампутировали левую ногу во время операции. Об этом сообщает life.ru.

Как уточняет источник издания, в сознание Бекмансуров, устроивший стрельбу в университете, все еще не приходил. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Telegram-канал Baza передает, что Бекмансурова уже перевели из реанимации в обычную палату. Не исключается, что произойдет возможный отказ почек из-за множественных тяжелейших травм у Бекмансурова, сообщили в Telegram-канале.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Согласно сведениям Минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек и более 20 пострадали. Нападавший был ранен при задержании, он находится в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии.