Меркель «не хватает Балтийского моря»

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что после сложения полномочий останется жить в Берлине, а не в Гамбурге, как ранее сообщали некоторые СМИ.

Ранее Меркель объявила о том, что намерена покинуть политику после выборов в Бундестаг в 2021 году. По итогам выборов в Бундестаг 26 сентября будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер.

"Я также не переезжаю в Гамбург, о чем иногда говорится", - заявила уроженка Гамбурга Меркель своим бывшим избирателям, добавив, что останется проживать в Берлине и Укермарке - там у семьи канцлера есть квартира и загородный дом, - "оттуда не так далеко ехать до моего бывшего избирательного округа".

Меркель добавила, что ей "не хватает Балтийского моря".