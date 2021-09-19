Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана совершил первый полет на авиашоу в рамках фестиваля «Технофест-2021», который проходит в Международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле.

Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, фигуры высшего пилотажа, выполненные азербайджанским пилотом во время показательного полета, были встречены публикой с восхищением.

На фестивале, который продлится до 26 сентября, в разное время показательные полеты выполнят два истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана.