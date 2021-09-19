Байден объявил окончание «эры войн» и начало «эры неустанной дипломатии»

Президент США Джо Байден объявил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН), что Америка «открывает новую эру неустанной дипломатии» после окончания войны в Афганистане. Байден также заявил, что Соединенные Штаты будут готовы применить силу «в случае необходимости», но это должно быть «крайней мерой».

«Миссия должна быть понятной и достижимой, осуществляться с осознанного согласия американского народа и, по возможности, в партнерстве с нашими союзниками»,— сказал американский президент, которого цитирует AFP.

«Мы закончили 20-летний конфликт в Афганистане, и, завершая эту эпоху длительной войны, мы открываем новую эру неустанной дипломатии»,— сказал Джо Байден, впервые выступая в качестве президента на Генассамблее ООН, передает Reuters.

США завершили вывод войск из Афганистана в ночь на 31 августа. Тогда господин Байден объявил, что США больше не будут прибегать к крупным военным операциям, чтобы изменить устройство других государств. Выступая по случаю вывода войск из Афганистана, он отметил, что завершение войны в стране знаменует окончание эпохи подобных действий.