Умер маршал, который дал зеленый свет «арабской весне»

В Египте в возрасте 86 лет скончался фельдмаршал в отставке Мухаммед Хусейн Тантауи, исполнявший обязанности президента Египта после отставки Хосни Мубарака и до прихода к власти Мухаммеда Мурси. Об этом сообщили египетские и мировые СМИ.

Фельдмаршал Тантауи сыграл ключевую роль в событиях «арабской весны» в январе 2011 года в Каире, во время небывалых по массовости и продолжительности (18 дней) акций протеста на площади Тахрир, пишет израильское издание «Детали».

Когда решался вопрос, удержится ли власть тогдашнего президента Хосни Мубарака, Тантауи, будучи министром обороны и военной промышленности, дал понять, что не даст использовать армию для разгона демонстраций в 17-миллионном городе. Эта его позиция способствовала уходу Мубарака и ускорила смену власти в Египте. Многие считают, что именно отказ египетских военных участвовать в подавлении протеста подал пример армиям других стран и усилил цепную реакцию в распространении «арабской весны» на Ливию, Сирию и т.д.

После отставки Мубарака Тантауи возглавил Высший совет вооруженных сил Египта, к которому перешла власть в стране. Он был отправлен в отставку летом 2012 года избранным президентом Мухаммедом Мурси.