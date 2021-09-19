Инара Рафикгызы, судебный репортер 20:59

Бакинский суд по тяжким преступлениям провел очередное судебное разбирательство по уголовному делу Вугара Сафарли, бывшего исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития СМИ (упразднен), и других обвиняемых. Как передает haqqın.az, обвиняемый Вугар Сафарли сообщил, что журналистские конкурсы Фонда проводились в праздничные и памятные дни. Журналисты, занимавшие первые три места в этих конкурсах, награждались денежными призами. Победитель получал 1 000 манатов, занявший второе место - 800 манатов, 500 манатов полагалось за третье место. «На этих конкурсах присутствовали депутаты, руководители министерств и комитетов, другие официальные лица. Некоторые из приглашенных не приезжали. Список участников составлялся нашими сотрудниками. Некоторым отправлялись приглашения».

В.Сафарли рассказал, что для съемок мероприятий приглашали сотрудников телеканалов: «Только от AZTV было 15 человек. Это отображено в условиях тендера. Все такие мероприятия проводились посредством тендеров. В них были прописаны и цены. Из средств, выделенных на мероприятие в ресторане «Хамса», осталось 6 100 манатов. Эту сумму мы вернули в бюджет». По словам прокурора, с 2016 года Сафарли разместил на своем банковском счету в общей сложности 4 миллиона 75 тысяч манатов. Прокурор спросил, откуда взялись эти деньги. В.Сафарли сказал, что эта сумма не соответствует действительности: «Я регулярно снимал деньги со своего счета. Однако следствие подсчитало не эту сумму, а ту, которую я перевел на счет. Когда подорожал доллар, я выиграл на этом. Хранил деньги в долларах в банке какое-то время, потом изъял, потому что процентная ставка была низкой. После стабилизации курса маната положил эту сумму обратно в банк. Следователь отметил это как расточительство». Отвечая на вопросы юристов, В. Сафарли рассказал о проводимых тендерах. Он сообщил, что они проводились в соответствии с законом. Надзор за средствами осуществлял Наблюдательный совет. Выплату средств осуществляло Министерство финансов. В. Сафарли отметил, что средства были выделены Фонду согласно смете: «Помимо средств, выделенных на газеты, был еще арендный договор. Кроме этих средств, нам не дали ни копейки. Я отчитался перед Наблюдательным советом в конце года. После одобрения отчет был отправлен в Минфин и Минэкономики. Наблюдательный совет заслушал отчет, сделал заметки, вынес его на обсуждение, затем проголосовал и дал оценку».

Отвечая на вопросы, Сафарли сказал, что помимо них в здании Международного пресс-центра расположены офисы и других госструктур. Он отметил, что не знал, сколько эти структуры платили за аренду: «Мы располагались в другом месте, до того как переехать туда. Я обратился в Госкомимущество, и нам предложили подвал около "8-го километра". Но работать там было невозможно. Потом нам предложили место в Международном пресс-центре, оно нас устроило». Что касается расточительства при строительстве, Сафарли сказал, что он не контролировал данный процесс: «Я пошел туда и осмотрел работы только после того, как они были завершены. Я не мог контролировать строительство, даже если бы и хотел, потому этим занимались другие. Об этом мы узнали после утверждения сметы Минфином. Служба надзора за строительством МЧС осмотрела здание и дала заключение о строительстве. Это было не в моей компетенции. Я не видел ни денег, ни материалов. В журналистском конкурсе все расходы были указаны в тендере. Помимо средств на еду, туда входили расходы на дипломы и букеты цветов. Средства, выделенные на газету «Футбол + Гол» на имя моей супруги, были ни на копейку больше, чем средства, выделенные другим газетам».