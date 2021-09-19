Занятная картинка: президент Бразилии Жаир Болсонару жует пиццу у входа в нью-йорский ресторан в окружении своих министров, которые также поглощают еду. Может быть делегация спешит на открытие сессии Генеральной Ассамблеи ООН? Но почему высокопоставленные гости Америки едят на улице, а не за столиками внутри ресторана? Там, оказывается, бразильскому лидеру отказались продавать пиццу потому, что он не вакцинирован.

Закон един для всех, независимо от звания, объяснили ему в пиццерии.

В Бразилии от коронавируса умерло 590 тысяч человек, это второй по числу смертей показатель в мире после Соединенных Штатов. Полностью вакцинировано в этой стране 37 процентов, почти в два раза меньше, чем в США. А возглавляет армию антиваксеров сам Болсонару. «Я не буду вакцинироваться и точка, - заявил он еще в декабре прошлого года и сдержал обещание. — Вы думаете, что я рискую жизнью? Но это моя проблема, точка».

Накануне поездки в Нью-Йорк на 76 генеральную ассамблею ООН Болсонару подтвердил, что прививаться не станет. Но председатель Генассамблеи Абдулла Шахид заранее предупредил всех глав зарубежных делегаций, что они должны быть обязательно вакцинированы. И, таким образом, Болсонару могли не пустить на открытие сессии, где он во вторник 21 сентября должен выступать первым.

В то, что перед бразильским президентом закроют дверь на заседание, конечно, трудно поверить. ООН-овские чиновники никогда не отличались стойкостью и принципиальностью, в отличие от менеджеров американских заведений общественного питания. Как пишет Washington Post, ссылаясь на интервью с неназванными представителями всемирной организации, у тех просто не выработано соответствующих механизмов на такой конфликтный случай.

Так оно и вышло. Бразилец выступил на Генссамблее, хотя многие его соплеменники очень хотели бы, чтобы президенту, которого называют «бразильским Дональдом Трампом» дали отворот-поворот. «Это было бы победой ООН, если бы делегации Бразилии не позволили войти на открытие Генассамблеи», - говорит известный бразильский писатель Паоло Коэльо.