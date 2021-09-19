На Генассамблею президента пустили, а в пиццерию нет наша корреспонденция
Занятная картинка: президент Бразилии Жаир Болсонару жует пиццу у входа в нью-йорский ресторан в окружении своих министров, которые также поглощают еду. Может быть делегация спешит на открытие сессии Генеральной Ассамблеи ООН? Но почему высокопоставленные гости Америки едят на улице, а не за столиками внутри ресторана? Там, оказывается, бразильскому лидеру отказались продавать пиццу потому, что он не вакцинирован.
Закон един для всех, независимо от звания, объяснили ему в пиццерии.
В Бразилии от коронавируса умерло 590 тысяч человек, это второй по числу смертей показатель в мире после Соединенных Штатов. Полностью вакцинировано в этой стране 37 процентов, почти в два раза меньше, чем в США. А возглавляет армию антиваксеров сам Болсонару. «Я не буду вакцинироваться и точка, - заявил он еще в декабре прошлого года и сдержал обещание. — Вы думаете, что я рискую жизнью? Но это моя проблема, точка».
Накануне поездки в Нью-Йорк на 76 генеральную ассамблею ООН Болсонару подтвердил, что прививаться не станет. Но председатель Генассамблеи Абдулла Шахид заранее предупредил всех глав зарубежных делегаций, что они должны быть обязательно вакцинированы. И, таким образом, Болсонару могли не пустить на открытие сессии, где он во вторник 21 сентября должен выступать первым.
В то, что перед бразильским президентом закроют дверь на заседание, конечно, трудно поверить. ООН-овские чиновники никогда не отличались стойкостью и принципиальностью, в отличие от менеджеров американских заведений общественного питания. Как пишет Washington Post, ссылаясь на интервью с неназванными представителями всемирной организации, у тех просто не выработано соответствующих механизмов на такой конфликтный случай.
Так оно и вышло. Бразилец выступил на Генссамблее, хотя многие его соплеменники очень хотели бы, чтобы президенту, которого называют «бразильским Дональдом Трампом» дали отворот-поворот. «Это было бы победой ООН, если бы делегации Бразилии не позволили войти на открытие Генассамблеи», - говорит известный бразильский писатель Паоло Коэльо.
В этом году, в отличие от года прошлого Генассамблея будет проходить с 21 по 27 сентября при личном участии глав государств и правительств — их будет в Нью-Йорке около 100. Уже прибыли президент Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер–министр Индии Нарендра Моди.
Какое число из них вакцинировано неизвестно. Мэр Нью-Йорка Билл де Блэзио предложил вовсе экзотическое решение проблемы для тех, кто или не вакцинировался, или использовал неодобренную в США вакцину. Он пообещал для всех них бесплатно по крайней мере одну прививку вакцины Johnson&Johnson.
Но некоторые из постоянных зарубежных представителей при ООН восприняли это как издевку. Среди них — российский представитель Василий Небензя. Объявленные в штаб-квартире ООН меры он назвал «дискриминационными».
«Быть здесь право тех людей, которые не могли вакцинироваться по медицинским противопоказаниям или только что вылечились от ковида, или использовали вакцины, не одобренные в США», - заявил он.
Президент Владимир Путин и не собирался ехать в этом году в Нью-Йорк. Однако если бы туда отправился, у него, возможно, также была бы проблема допуска, как и у бразильского лидера, ведь он вакцинировался российской вакциной Sputnik-V, которую в Америке не признают. А пиццу российский президент, вроде, бы не особенно жалует, так что запреты нью-йорских ресторанов на него не распространяются.