Президент Ирана призвал к укреплению безопасности Армении

Несколько часов назад президент Ирана Ибрагим Раиси призвал к укреплению связей между Ираном и Арменией, а также безопасности Еревана, сообщает агентство Fars.

Ибрагим Раиси отправил послания премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Армении Армену Саркисяну по случаю дня независимости Армении. В посланиях президент Ирана отметил, что расширение ирано-армянских отношений на двустороннем и международном уровне отвечает интересам двух стран. Президент Ирана в своем послании пишет: «Я полагаю, что усилия и серьезность двух сторон могут привести к значительным достижениям в укреплении безопасности и стабильности в регионе и удовлетворить интересы двух дружественных стран».